Litoral tem possibilidade de chuva entre fraca e moderada neste fim de semana

A previsão do tempo para este fim de semana elaborada nesta sexta-feira (19) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica possibilidade de chuva leve em determinadas áreas do estado.

Hoje, o céu ficará claro ao longo do dia. Observa-se, por meio de imagem de satélite, que há poucas nuvens sobre o Ceará. Já neste sábado (20), quando a áreas de instabilidade que estão sobre a Paraíba e Pernambuco devem se aproximar do Ceará, há possibilidade de chuva no litoral, na região Jaguaribana e no Sertão Central. Para o domingo (21), a área de abrangência reduz e fica restrita ao litoral.

No prognóstico indicado, as precipitações, sendo confirmadas, atingirão entre 5% e 20% da área sobre previsão. Além disto, os meteorologistas apontam que as chuvas deverão ser passageiras e com intensidade variando entre fraca e moderada.