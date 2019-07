Litoral volta a ter possibilidade de chuva entre quinta e sexta-feira

A previsão do tempo para o Ceará nos próximos dias indica possibilidade de chuva no litoral entre quinta-feira (25) e sexta-feira (26). As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O avanço de áreas de instabilidade que estão provocando chuvas no leste do Nordeste pode trazer precipitações para a faixa litorânea. Apesar do cenário mais favorável, a expectativa é de precipitações passageiras com intensidade variando entre fraca e moderada.

Diante do atual cenário meteorológico, a previsão para hoje e amanhã fica sendo de possibilidade de chuva no litoral. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado e, neste momento, sem tendência de precipitações.

(*)com informações da Funceme