Liverpool é campeão mundial pela primeira vez após vencer o Flamengo

Campeão da Libertadores, Brasileiro e Carioca em 2019, o Flamengo jogou contra o time inglês Liverpool, campeão da Liga dos Campeões e líder da Premier League, em busca do título de campeão no Mundial de Clubes da FIFA 2019. Com um gol de Roberto Firmino aos 8 minutos do 1º tempo da prorrogação, o Liverpool frustrou os sonhos do Flamengo, bateu o time brasileiro por 1 a 0 com o gol e conquistou o Mundial.

A equipe rubro-negra fez um jogo de igual para igual enquanto conseguiu, mas cedeu aos campeões europeus na prorrogação. Favoritos, os ingleses começaram o jogo pressionando os brasileiros e criaram três boas chances, desperdiçadas por Firmino, Keita e Alexander-Arnold. Depois, o Flamengo acertou a marcação e foi melhor no jogo, ganhando a grande maioria das divididas com o Liverpool. Rodrigo Caio foi impecável na zaga e as melhores chances vieram na velocidade de Bruno Henrique, apesar do goleiro Alisson não ter trabalhado na primeira etapa.

No primeiro lance após o intervalo, Firmino recebeu na área, driblou Rodrigo Caio e carimbou a trave de Diego Alves. Gabigol deu trabalho para a zaga inglesa com uma bicicleta e um chute de direita, ambos defendidos por Alisson, mas o Flamengo não repetiu a atuação da primeira etapa. Os brasileiros pioraram com as saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro e o Liverpool dominou o jogo, mas sem conseguir tirar o zero do placar. O árbitro chegou a marcar um pênalti em cima de Mané nos acréscimos, mas voltou atrás após consultar o VAR. A final foi para a prorrogação.