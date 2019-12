Livros religiosos poderão ser usados para diminuir pena de presos do Ceará

A partir de agora, a leitura de livros religiosos pode diminuir a pena dos presos do Ceará. A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará nesta semana. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), atualmente no projeto “Livro Aberto” conta com 5.100 detentos que leem mensalmente em 17 unidades prisionais do Ceará.

Nele o preso escolhe, a cada mês, uma obra literária dentre os títulos selecionados para a leitura, o que agora poderá incluir livros religiosos. O apenado tem o prazo de 21 a 30 dias para apresentar o relatório de leitura ou resenha, que deve ser elaborado de forma individual, presencial e em local adequado.

A resenha que atingir a nota igual ou superior a 6 é aprovada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc). Depois, isso é levado para a vara judicial para ser avaliado sobre a redução da pena. Ao final de 12 obras lidas e avaliadas, o detento terá a possibilidade de reduzir 48 dias no prazo de 12 meses da pena.