Lixo se acumula no Conjunto Ceará, Prefeitura recebe reclamação, mas ignora apelos de moradores

Moradores do Conjunto Ceará voltaram a denunciar o descaso da Prefeitura com o lixo que se acumula em ruas e avenidas do bairro.

A imagem enviada, nesta quarta-feira (25), ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – RMF + rede sociais do Ceará Agora), mostra rampas de lixo. Moradores dizem que a Prefeitura já foi cobrada várias vezes para fazer a limpeza desses locais, mas até o momento ignorou os apelos da população.

‘’O lixo acumulado aumenta os riscos de doença, com ratos, baratos e moscas’’, alertou o morador Zé Maria, que filmou as rampas de lixo nas próximas da Igreja da Católica. Ele afirmou que, aos domingos, quando os fiéis vão à missa, as reclamações com o mau cheiro aumenta, mostr ando, assim, o descaso da Prefeitura.