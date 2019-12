Luau Nossa Praia agitou o fim de semana dos fortalezenses na Praia do Futuro

Mais uma edição do Luau Nossa Praia, realizado neste fim de semana, movimento a programação cultural dos fortalezenses. Fechando o ano com estilo, a Cores Entretenimento promoveu mais uma edição do evento que aconteceu na Barraca Nossa Praia com shows da banda Melim e do cantor cearense Davi Cartaxo.

O Dj Morr abriu a noite do Luau com músicas positivas e que remetiam ao clima de praia. Ricardus veio logo em seguida trazendo o ritmo do forró para sacudir as areias da Praia do Futuro. Entre os destaques da noite, Davi Cartaxo, conhecido por hits como “Positividade” e “Falta Ar”, apresentou seu show com influências do pop e do folk fazendo o público cantar junto o seu mais novo sucesso, “Vou pra Ficar”.

Um dos destaques da música nacional, a banda Melim levou o público a loucura com sons de grande sucesso, como as músicas “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer”, além do recém-lançado sucesso “Gelo” que é uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil.