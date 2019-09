Luiz Pontes é chamado a disputar Prefeitura e chafurda cenário político em Massapê

Com a vida organizada, sem pretensões de concorrer a mandatos eletivos, dedicado às atividades do PSDB e com os olhos voltados aos filhos e netos, o ex-senador Luiz Pontes está sendo chamado para um desafio que, em alguns momentos, o deixa balançado, entre a emoção pelo carinho dos conterrâneos, a alegria da citação do nome e a racionalidade sobre os pensamentos do passado, do presente e do futuro na política.

O desafio, que atende pelo chamado de pré-candidatura a prefeito, é a eleição de 2020 no Município de Massapê, terra dos seus familiares que o projetaram na política estadual, elegendo-se deputado estadual, deputado federal e senador da República.

O ex-senador Luiz Pontes ainda não respondeu aos apelos que surgem para concorrer, no próximo ano, à Prefeitura de Massapê, que, em sua origem, teve como primeiro prefeito o seu avô, João Pontes.

É honrosa a lembrança do meu nome, fico feliz com a citação, mas é bom lembrar que estamos em tempo de renovação, esquiva-se Luiz Pontes, sem, porém, descartar a possibilidade de concorrer à Prefeitura em 2020.

O atual presidente da Executiva Regional do PSDB exerceu mandatos de deputado estadual, deputado federal, senador, foi líder do Governo Tasso e Presidente da Assembleia Legislativa e sempre, ao ocupar posições de destaque, dedicou tempo e definiu como uma das prioridades da sua atuação política os projetos e ações para o desenvolvimento econômico e social de Massapê.

A citação que é feita ao meu nome sobre a eleição de 2020 é por conta desse trabalho que sempre realizamos em prol da população de Massapê. Ajudamos a escrever, com atos e ações, um capítulo da história de Massapê, expõe Luiz Pontes, ao dizer que se sente muito feliz ao ser lembrado como uma opção à Prefeitura do Município em 2020.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de concorrer à eleição, Luiz Pontes é enigmático.