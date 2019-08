Luiz Pontes participa da 6ª Roda de Conversa Tucana neste sábado no São Cristóvão

O presidente do PSDB Ceará, Luiz Pontes, participa neste sábado (03/08) da sexta edição do projeto Roda de Conversa – A Cidade que Queremos. O evento acontece a partir das 14h, no espaço de congregação da Igreja Batista, localizada na Rua Governador Leonel Brizola, 1110, no bairro São Cristóvão.

“Com esses debates estamos proporcionando oportunidades para compartilhar reflexões sobre a cidade, a conjuntura política e o panorama que se desenha para as Eleições Municipais de 2020”, avalia Luiz Pontes.

“Sabemos que a vida acontece na rua, no bairro, na comunidade, no Município. E é a partir da rua, do bairro, da comunidade e do Município que se constrói a política que irá nortear os rumos da nossa cidade, do nosso Estado e do País”, acrescentou.

Os debates são mediados pelo presidente do PSDB Fortaleza e pré-candidato a prefeito, Carlos Matos, que já esteve reunido com lideranças dos bairros Conjunto Palmeiras, Granja Portugal, Montese, Barroso e Curió. Esses encontros localizados por bairros e áreas específicas vão resultar em um grande seminário com lideranças, programado inicialmente para ocorrer em setembro próximo.

SERVIÇO:

6ª Roda de Conversa do PSDB – A Cidade Que Queremos

Onde: Rua Governador Leonel Brizola 1110 – São Cristóvão

(Espaço da Congregação da Igreja Batista)

Quando: Sábado, 03 de agosto de 2019

HORA: 14h