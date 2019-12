Luiz Pontes, presidente do PSDB, visita lideranças políticas na zona norte do Ceará

Ex-senador Luiz Pontes, presidente do PSDB-CE, visitou lideranças políticas na zona norte neste fim de semana, para avaliar o cenário eleitoral para as eleições municipais de 2020 e tratar do fortalecimento do partido no interior.

O líder tucano adianta que o PSDB terá candidato próprio à Prefeitura de Massapê, berço político da família Pontes. De acordo com o líder tucano, o fim das coligações proporcionais tem feito com que tanto os partidos quanto os pré-candidatos se antecipem nos preparativos para os embates municipais no ano que vem.

Vamos ter um cenário diferente para quem vai disputar vagas nas Câmaras Municipais e os partidos vão precisar ter também candidatos a prefeito em campanhas bem estruturadas para ajuda a garantir maior número de cadeiras nos legislativos, avalia.

Na visita à zona norte, o líder tucano também participou da vaquejada que marcou a inauguração do Parque Eduardo Machado, em Mumbaba, do vereador Paulo Vagalume. Na ocasião, quem também esteve presente ao evento foi o deputado federal Roberto Pessoa (PSDB).