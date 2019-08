PSDB se mobiliza para lançar candidatos a prefeito em Fortaleza, Juazeiro, Maracanaú e Caucaia

O diretório estadual do PSDB se reúne na próxima segunda-feira (19), para avaliar o quadro sucessório nos municípios que deverão receber atenção reforçada do partido em 2020. O presidente Luiz Pontes ressalta que o partido terá candidaturas próprias nos quatro maiores colégios eleitorais do Ceará: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte e Maracanaú.

Com relação específica aos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, além da pré-candidatura de Carlos Matos para a Prefeitura da Capital, o PSDB já bateu o martelo pelos nomes de Emília Pessoa (Caucaia); Roberto Pessoa (Maracanaú) e Horizonte, onde o prefeito Chico César é candidato natural à reeleição. Juntos, esses municípios concentram 2.187.868 eleitores – mais de um terço do total de votantes do Estado, conforme dados da Justiça Eleitoral.

Em Caucaia, a oposição se fortalece com o trabalho que vem sendo realizado pela vereadora Emília Pessoa na Câmara Municipal, herdeira política do trabalho do seu irmão, Eduardo Pessoa, que nos deixou precocemente, mas não sem antes plantar essa semente de renovação que a população do município enxerga na Emília, avalia Luiz Pontes.

Para o dirigente tucano, o momento é de apoiar o mandato de Emília, dar visibilidade política às suas ações e ampliar ainda mais sua presença em todos os debates sobre o futuro do município de Caucaia.

Quanto a Maracanaú, o tucano adianta que a opção por Roberto Pessoa surgiu de forma espontânea e se impõe pela vontade popular, pela necessidade de manter um modelo de gestão pública que vem colocando o município em posição de destaque no Estado.

Juazeiro do Norte

Cotado inicialmente para concorrer à Prefeitura de Russas, o deputado estadual tucano Nelinho Freitas mudou os planos e, agora, se lança pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte – terceiro maior colégio eleitoral do Ceará, ficando atrás apenas de Fortaleza e Caucaia.

Nelinho aposta na visibilidade das ações na área de saúde na Região Metropolitana do Cariri para ocupar espaços e viabilizar a candidatura à sucessão do prefeito Arnon Bezerra, que enfrenta desgastes em sua gestão. Ao sair do cenário pré-eleitoral de Russas, Nelinho deixou nas mãos do pai Raimundinho a decisão sobre a corrida pela Prefeitura de Russas.