Má recuperação de estradas na região dos Inhamuns gera insatisfação em motoristas

Os motoristas que trafegam pelas estradas dos Inhamuns, principalmente pelas CEs, não estão satisfeitos com o trabalho que o Governo do Estado tem realizado na recuperação das estradas da região.

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (17), o correspondente Alverne Lacerda informou sobre a situação das estradas na região do Inhamuns. No ano de 2019 o governador Camilo Santana anunciou a recuperação de várias estradas asfaltadas do estado, entre elas o trecho da CE que liga o município de Taua à Aiuaba e o trecho que liga Tauá a Crateús.

Alverne ainda informa que o trecho entre Tauá e Crateús, foi recuperado parcialmente, mas em alguns pontos os buracos ainda permanecem. Na CE que liga Tauá a Aiuaba a situação também continua a mesma, e o correspondente ainda destaca que o trecho não possui sinalização e alerta que os que trafegam no local correm riscos.

Confira as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: