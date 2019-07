Mãe bate carro em poste na Messejana; bebê em cadeirinha sai ilesa

Uma motorista perdeu o controle do carro e derrubou um poste na Avenida Washington Soares, na Messejana, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (03). Com ela estava a filha, de um ano e cinco meses, sendo transportada numa cadeirinha, que saiu ilesa do acidente.

Testemunhas afirmam que chovia no momento da colisão, o que facilitou a derrapagem do veículo devido umidade da pista. O forte impacto deixou suspenso pela fiação. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada ao local para orientar o trânsito. Uma faixa do trânsito no sentido Eusébio-Fortaleza ficou bloqueada.