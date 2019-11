Maior areninha do Estado será inaugurada nesta quarta-feira (27)

Na noite desta quarta-feira (27) será inaugurada a areninha Estádio Antony Costa, localizada no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Com área total de 13.677,09 m², é considerado o maior equipamento do tipo já inaugurado no Ceará. A entrega contará com a presença do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio. Com a inauguração deste novo espaço de lazer e esporte, a Capital passa a contar com 36 areninhas. Além de Fortaleza, outras 75 areninhas já foram inauguradas no interior do estado.

A obra é mais uma parceria do projeto Juntos por Fortaleza, entre Governo do Estado do Ceará e Prefeitura de Fortaleza, para estimular e valorizar ainda mais a convivência social e a formação cidadã. Com o investimento de R$ 1.638.053,55, o espaço conta com campo, arquibancada, mureta e alambrado, além de piso podotátil, nova iluminação e lixeiras. Além de todo passeio do entorno em piso intertravado e com rampas de acessibilidade.

Serviço:

Inauguração da Areninha Estádio Antony Costa

Data: 27 de novembro (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Rua Pedro Melo (esquina com Rua Hugo Vitor), bairro Antônio Bezerra, Fortaleza-CE.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará