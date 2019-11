Maior empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida será entregue neste sábado, em Fortaleza

Será entregue neste sábado (02), às 9 horas, o maior empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades (PMCMV-E) do Brasil: o Residencial Luiz Gonzaga (Rua Delminda Silveira, 552, Ancuri, Fortaleza), com 1.760 unidades. Um investimento de R$ 130.650.523,69, sendo R$ 110.880.000,00 do Governo Federal e R$ 19.770.523,69, do Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades. O evento contará com a presença do governador do Estado, Camilo Santana, o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

O Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades foi criado em 2009. Ligado a Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério do Desenvolvimento Regional, é dirigido a famílias cuja renda mensal bruta esteja limitada de R$ 1.800,00, admitindo-se renda de até R$ 2.350,00 para até 10% das famílias atendidas em cada empreendimento, organizadas sob a forma associativa.

Serviço

Inauguração do Residencial Luiz Gonzaga

Data: 2 de novembro (Sábado)

Horário: 9h

Local: Rua Delminda Silveira, 552 – Ancuri