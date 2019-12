Mais de 1 milhão de cearenses podem sacar o 13º do Bolsa Família a partir de hoje

A partir desta terça-feira (10), começa o pagamento da 13ª parcela do Programa Bolsa Família. O repasse do benefício segue até o dia 23 de dezembro, e acompanha o pagamento de dezembro, o que significa que neste mês, as famílias recebem a grana em dobro. Ao todo, mais de R$ 389.687.314 serão pagos a 1.014.628 famílias do Ceará. O benefício médio será de R$ 384,07 por beneficiário cearenses. Este é o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família. Em todo Brasil, mais de R$ 5 bilhões serão pagos a 13.170.607 famílias.

O benefício adicional será pago com a utilização do mesmo cartão e nas mesmas datas que os beneficiários recebem normalmente as parcelas do Programa Bolsa Família. O calendário de pagamentos é de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) do responsável familiar apresentado no cartão do programa. O primeiros a receber o dinheiro são os beneficiários com final de cartão 1, que já podem sacar a grana nesta terça-feira (10).

Este ano, o valor do Abono Natalino, pago aos beneficiários do programa Bolsa Família, foi ampliado de R$ 32 para R$ 64.

Confira a data de pagamentos