Mais de 11 mil pessoas com deficiência sofreram violência em 2018, o Ceará é o 8º estado com maior registro de casos

Cerca de 11.752 casos de violência contra pessoas com deficiência foram registrados no Disque 100, serviço de denúncias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2018. O balanço aponta um aumento de 0,6% nas denúncias comparado ao ano anterior. O Ceará é o 8º estado com maior número de casos, ao todo foram 428 denúncias registradas.

Os dados coletados mostram que os irmãos são os que mais cometem a violência, seguidos por mães e pais, filhos, vizinhos, outros familiares. O Disque 100 serve para fortalecer ainda mais a autonomia das pessoas com deficiência diante dos diversos abusos e para traçar um panorama da situação a ser enfrentada, tanto na formulação de políticas e serviços especializados de proteção da vítima, quanto da responsabilização dos agressores.

O serviço registrou mais denúncias de violência contra pessoas do sexo feminino. De acordo com a faixa etária, a maior incidência é entre pessoas de 18 anos a 30 anos, seguidas daquelas de 41 a 50 anos. As vítimas com a faixa etária não informada somam 6,8% dos casos.

O maior índice de violação foi em desfavor de pessoas com deficiência mental. Em seguida aparecem deficiência física, intelectual, visual e auditiva. O ambiente familiar permanece como o principal local onde ocorrem as violações. A casa da vítima aparece com maior volume de casos, cerca de 74%.