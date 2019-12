Mais de 120 mil passageiros deverão passar pelos terminais rodoviários do Ceará

Durante as semanas dos feriados de Natal e Réveillon, mais de 120 mil passageiros deverão passar pelos terminais rodoviários do estado. De acordo com dados da coordenadoria de transportes da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), esse número representa um aumento de 15% na quantidade de passageiros em relação ao mesmo período do ano anterior. Para atender à demanda, as empresas de transporte programaram reforço na disponibilidade de horários, principalmente nos finais de semana, com uma média aproximada de 65 viagens extras por dia na semana do Natal e de 63 viagens extras por dia na semana do Réveillon.

Na semana do período natalino, que vai do dia 20 ao dia 26 de dezembro, as empresas de transporte disponibilizarão 458 viagens extras, número que pode aumentar de acordo com a demanda. Com relação ao número de passageiros, o total estimado é de 61.553. Já na semana de Réveillon, que vai do dia 27 de dezembro ao dia dois de janeiro de 2020, serão disponibilizadas um total de 443 viagens extras. A movimentação prevista para este último período é de 59.913 passageiro.

No Ceará, tanto no período as férias, como em feriados prolongados, os destinos mais procurados são Baturité, Beberibe, Camocim, Canindé, Crateús, Iguatu, Jericoacoara, Juazeiro, Limoeiro do Norte, São Benedito, Sobral e Viçosa.

Para tornar o atendimento mais ágil, a recomendação é que os interessados adquiram os bilhetes de passagens com antecedência; cheguem ao Terminal Rodoviário uma hora antes do embarque; confiram a documentação necessária para a viagem, principalmente das crianças.