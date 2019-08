Mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral foram enviadas para todo o país

O Ministério da Saúde já enviou neste ano, mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, para os estados brasileiros. Esse quantitativo é para atender a vacinação de rotina, conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação, em todos os estados do país.

Além disso, a medida busca intensificar a vacinação de crianças de seis meses a menores de um ano de idade que residem ou estão em deslocamento para municípios que, neste momento, apresentam surto ativo da doença.

Os municípios cearenses precisam ficar em alerta para imunizar a população e evitar o surto da doença. Entre 2013 e 2015, ocorreram dois surtos de sarampo: um no Ceará e outro em Pernambuco.

A vacina é a principal forma de tratamento do sarampo. Com a entrada de novos casos da doença no país, o ministério tem reforçado as ações de combate e prevenção da doença nos estados que estão com circulação ativa do vírus do sarampo.