Mais de 228 mil alunos iniciam o ano letivo na rede municipal nesta terça

Mais de 228 mil alunos da rede municipal de ensino começam a partir desta terça-feira (28), o ano letivo de 2020. O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, darão boas-vindas aos estudantes durante uma solenidade que acontecerá na Escola Municipal Manoelito Guimarães Domingues, no Ancuri.

Na oportunidade, também será inaugurada a nova quadra poliesportiva da unidade escolar que foi construída pela gestão municipal e teve investimento de mais de R$ 406 mil. O equipamento possibilitará aos estudantes esporte e lazer com a prática de diversas modalidades, além de oportunizar atividades culturais e eventos pela comunidade escolar e população local.

A Rede de Ensino de Fortaleza é reconhecida como a quarta maior das capitais brasileiras em número de matrículas, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus, e é a primeira do Nordeste, de acordo com informações do Censo Escolar de 2019.