Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) revelam que mais de 289 mil pessoas morreram em decorrência de doenças cardiovasculares no país. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte no mundo.

Além do sedentarismo, o tabagismo e o uso abusivo de álcool são outros fatores de risco, no caso das doenças cardiovasculares. A apneia do sono, por sua vez, pode aumentar em 3,7% as chances de uma pessoa desenvolver tais enfermidades.