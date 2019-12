Mais de 3 mil militares cearenses foram promovidos em 2019

O Governo do Ceará atingiu a marca de 3.037 policiais e bombeiros militares promovidos neste ano no Estado. No fim da tarde dessa quinta-feira (26), o último grupo de agentes mudou de patente, em evento realizado em Sobral, presidido pela vice-governadora, Izolda Cela.

A promoção é uma das formas do Governo do Estado reconhecer o trabalho de homens e mulheres que compõem a Polícia Militar do Ceará e o Corpo de Bombeiros Militar e atuam na linha de frente para garantir a segurança dos cearenses e de visitantes.

Desde 2015, quando foi criada e sancionada a lei de promoção dos militares pelo Governo do Ceará, 18.791 profissionais foram promovidos.

A vice-governadora, Izolda Cela, destacou que o compromisso do Governo do Ceará com a segurança pública, que investe em tecnologia e inteligência e valoriza os profissionais com as promoções.