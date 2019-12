Mais de 3 mil militares serão promovidos nesta quarta-feira

O Governo do Ceará inicia, nesta quarta-feira (18), a graduação dos policiais e bombeiros militares beneficiados pela lei que garante a ascensão contínua nas carreiras das corporações, sancionada em 2015 pelo governador Camilo Santana. A cerimônia de Fortaleza, que promoverá 2.206 militares, está marcada para as 9 horas, no Centro de Eventos do Ceará, reunindo profissionais da Capital, Região Metropolitana e Quixadá. Ao todo, 3.037 profissionais serão promovidos, em solenidades que serão realizadas também em Sobral e Juazeiro do Norte, respectivamente nos dias 26 e 27 de dezembro.

Desde 2015, foram mais de 18 mil promoções baseadas na lei elaborada pelo governador Camilo Santana, que estará presente na solenidade.

Serviço

Promoções militares de 2019 – Fortaleza, Região Metropolitana e Quixadá

Data: 18 de dezembro (quarta-feira)

Hora: 9h

Local: Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz)