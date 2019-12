Mais de 40 mil agricultores do Cariri serão beneficiados com sementes do projeto “Hora de Plantar”

Até a próxima sexta-feira (20) os armazéns da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematerce) na região do Cariri serão abastecidos com as sementes Projeto Hora de Plantar 2019/2020, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). Serão 43.302 agricultores atendidos pela distribuição das sementes na região que já registra as primeiras chuvas da pré-estação.

Segundo planejamento da Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (CODAF/SDA), os agricultores familiares dos 28 municípios da região poderão ter acesso aos 13.930kg (kg) de feijão caupí, 943.890 (kg) de milho híbrido, 26.700 (kg) de milho variedade e 32.600 (kg) de sorgo forrageiro. Além das sementes, 210.000 raquetes de palma forrageira já podem ser recebidas nos escritórios locais.

A partir de janeiro, o projeto disponibilizará mudas de caju (24.790 unidades), goiaba (460), manga (1.060), cajá (470), umbú cajá (100), acerola (300) e essências nativas (22.730). A 33ª edição do projeto distribuirá ainda 1.195 m³ de maniva de mandioca.

Até o fim de dezembro deste ano, a expectativa é que os armazéns localizados em Barbalha, Milagres, Iguatu e Tauá já estejam abastecidos. 155 mil agricultores familiares serão atendidos com a distribuição de 3.140 toneladas de sementes, até fevereiro do próximo ano, com padrão de qualidade fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e garantido pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP).

Em boa hora

A chegada das sementes coincide com outra novidade para o Cariri. Dezembro marca o início da pré-estação de chuvas no Ceará, principalmente no sul do estado, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

A primeira quinzena deste mês indica um acumulado de 25,1 mm na região. A média para dezembro, considerando somente aquela macrorregião, é de 68 milímetros.

Para este começo de semana, a expectativa da Funceme é de chuva no Cariri entre segunda (16) e terça-feira (17).