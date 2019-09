Mais de 400 voluntários participam do Dia Mundial de Limpeza de Praias, neste sábado, em Fortaleza

A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) realizou neste sábado (21), o Dia Mundial de Limpeza de Praias. O evento aconteceu na orla de Fortaleza com a participação de voluntários e teve como principal objetivo o recolhimento de lixo descartado indevidamente.

A ação envolveu o recolhimento de resíduos tanto na areia quanto no mar no trecho entre os dois espigões da Praia de Iracema. Além do recolhimento, também foram lembrada a importância do descarte correto e em local adequado dos resíduos através da educação ambiental. Na manhã, aconteceu uma exibição de obras de arte feitas a partir de garrafas PET, barraquinhas com exposição e venda de ecoprodutos, exposição de produtos feitos a partir da reutilização de óleo de cozinha e troca de mudas de plantas por recicláveis.