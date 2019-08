Mais de 41 mil tiram passaporte em 7 meses no Ceará, revela PF

De janeiro a julho, a Polícia Federal já entregou mais de 41 mil documentos no Estado e prevê fechar 2019 com um número maior que os 60 mil emitidos em todo o ano passado.

Os dados fornecidos pela Delegacia de Imigração da PF contabilizam os passaportes solicitados em dois locais que prestam esse serviço no Estado: a unidade da PF no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, e na sua Delegacia em Juazeiro do Norte, no sul do Estado.

A PF do município do Cariri respondeu apenas por 6% do total de passaportes emitidos no Estado. No ano passado, foram 3.697 documentos entregues em Juazeiro, ante um total de 56.586 unidades na unidade da PF no Iguatemi.

O potencial de crescimento da emissão de passaportes no Cariri surpreende, no entanto. De janeiro a julho deste ano, já soma 2.482 entregues, enquanto em Fortaleza totaliza 39.312 no mesmo período.