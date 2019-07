Mais de 46 mil trabalhadores cearenses não sacaram o PIS/Pasep

De acordo com a Caixa Econômica Federal, um total de 46.256 trabalhadores cearenses que tinham direito ao abono salarial PIS/Pasep não retiraram o valor. O dinheiro equivale a R$ 28.746.239, 68 e ficou retido no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Ao todo, 862.280 trabalhadores do Ceará deveriam ter realizado o saque que encerrou o prazo no último dia 28 de junho. O Ceará injetou cerca de R$ 639.558.160 com os pagamentos realizados.

Tinham direito ao saque os trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos ou quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2017, recebendo até dois salários mínimos.

O trabalhador que não fez o saque no prazo estabelecido, até 28 de junho, deverá buscar orientações em uma das unidades de atendimento da Secretaria de Trabalho ou entrar em contato com a Central de Atendimento 158 para informar-se sobre como proceder.