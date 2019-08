Mais de 480 mil pessoas serão beneficiadas com nova sede do Detran em Iguatu

O Governo do Ceará inaugurou em Iguatu a nova sede regional do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). As novas instalações passam a oferecer todas as condições adequadas para os cidadãos que precisam dos serviços da instituição. O equipamento foi entregue à comunidade pelo governador Camilo Santana, que esteve na companhia do superintendente do Detran, Igor Pontes, e do prefeito municipal, Edinaldo Lavor. O investimento do Estado foi de R$ 1,2 milhão.

A nova estrutura foi construída em uma área de 3.620m². A partir de agora, a população da região pode realizar no local exames para obtenção da primeira carteira de motorista, médico, psicológico, biometria, teórico e prático; renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); primeiro emplacamento de veículos, vistoria e transferência de veículos.

Camilo Santana citou a boa infraestrutura oferecida e destacou políticas adotadas a favor da população na área. “Temos procurado fortalecer o Detran com novos equipamentos. Aumentamos o programa de Carteira Popular, criando inclusive para moto, entregando também o capacete para proteger o motociclista. Criamos uma lei que nenhuma pessoa com deficiência no Ceará precisa mais pagar passagem para viajar. Criamos ainda a CNH rural para os agricultores, quatro mil carteiras para estudantes de escola pública gratuitamente, que é a carteira popular estudantil. E também criamos o Sinalize para melhorar as vias municipais, fazer sinalização, asfaltar as ruas”, disse o governador.

Alem das benfeitorias voltadas para a população, o chefe do Executivo estadual enalteceu o trabalho de valorização do Detran e de seus servidores. “Fazia 39 anos que não tinha concurso para o Detran. Eu fiz e chamei todos os aprovados. Os servidores cobravam um plano de cargos e carreiras e nós fizemos. A coisa mais importante em uma instituição é valorizar bem os seus servidores para eles atenderem bem as pessoas”, disse o governador.

A nova sede do Detran foi muito comemorada pela população região. Para a professora Dannyela Vieira, a estrutura criada pelo Estado vai dar mais conforto e comodidade para quem precisa se dirigir ao Departamento de Trânsito. “Estou surpresa com a qualidade do novo prédio do Detran. Aqui vamos ter à nossa disposição os mesmo serviços que são oferecidos pelo Detran em Fortaleza. Vai facilitar muito a vida de quem mora aqui na região e precisa resolver algo do sei veículo ou da sua habilitação. A gente só tem a agradecer ao Governo pelo trabalho feito”, comemorou Dannyela.

** Informações do Governo do Estado do Ceará