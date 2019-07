Mais de 500 km de rodovias danificadas pelas chuvas já estão em recuperação no Ceará

Após o lançamento do Programa Emergencial de Recuperação das Rodovias danificadas durante o período chuvoso em 2019, 18 trechos e mais de 500 quilômetros de rodovias estaduais já estão em obras em todo o Ceará. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana durante bate-papo ao vivo com a população por meio de suas redes sociais. O pacote total para recuperar as estradas envolve investimento de mais de R$ 219,4 milhões. No total, serão 59 trechos, somando uma extensão de 1.731,9 km que serão entregues completamente reformados e sinalizados.

Camilo Santana afirmou que tem fiscalizado as obras dos canteiros espalhados pelas estradas que exigem os reparos urgentes, com apoio da equipe da Superintendência de Obras Públicas (SOP). De acordo com o Governador, o objetivo do governo é acelerar as obras em todo Ceará e impulsionar a geração de empregos para construção civil.

“Queremos movimentar a economia com o andamento das obras, além de garantir o tráfego com qualidade, segurança e conforto para toda a população. Lembrando que, fora as intervenções deste pacote, temos todos os nossos investimentos em implantação e duplicação de estradas, que estão em pleno andamento”, explicou o governador.

As obras emergenciais estão divididas em cinco lotes. No primeiro lote, onde se encontram os quilômetros dentro da Região Metropolitana de Fortaleza, já estão em recuperação os trechos da CE-350, da rodovia que liga Cascavel a Pacajus e da CE-531, no Icaraí. No lote 2, atendendo localidades de Itapipoca e Sobral, estão em curso cinco obras. Também estão sendo recuperados trechos das regiões do Crato, Iguatu, Barbalha, Morada Nova, Baturité, Santa Quitéria, Crateús, Canindé, Limoeiro do Norte, Quixeramobim e Tauá.