Mais de 500 revendedoras de veículos têm demanda solucionada junto à AMC

Em uma segunda reunião com o com o superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito, Arcelino Araújo Lima, o deputado estadual Salmito (PDT) articulou solução de demanda do Sindicato das Revendedoras de Veículos Automotores do Estado (Sindivel). O encontro aconteceu na última quarta-feira (22), e contou com a presença do presidente do Sindicato, Éverton Fernandes.

No início de maio, o deputado esteve reunido com o superintendente e sua equipe para resolver um problema que o setor vinha sofrendo em relação ao repasse de multas de antigos proprietários (CNPJs) para os lojistas, depois do ato de compra.

“Fomos muito bem recebidos pelo Arcelino que, sensível ao problema, comprometeu-se e fez uma avaliação caso a caso, à luz da lei, para que os verdadeiros infratores fossem notificados”, informou o deputado.

Para Éverton Fernandes, essa importante medida atende a uma demanda de mais de 500 revendedores de veículos seminovos de Fortaleza e de seus clientes.