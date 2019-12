Mais de 600 periquitos com risco de extinção foram encontrados no Maciço de Baturité

O pássaro, que já chegou a ocupar territórios entre o Ceará e Alagoas, hoje se concentra apenas em cidades cearenses, principalmente nos municípios de Quixadá e Baturité, onde há um maior número da espécie.

Para tentar reintegrar a espécie em territórios que já abrigaram o pássaro, parcerias estão sendo realizadas com o Parque das Aves, no Paraná. Em junho deste ano, doze periquitos cara-sujas foram enviados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) no Ceará para o parque de exposição das aves no Estado do Sul.