Mais de 8 mil novos negócios são abertos em janeiro no Ceará

O primeiro mês do ano já iniciou com saldo positivo no número de empresas abertas na Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), que registrou 8.340 novos negócios no estado. Se comparado ao mesmo período do ano passado, que somou 7.749 registros de abertura, houve um aumento de 7,62% nos números.

O setor de serviços se destacou entre os demais setores: comércio e indústria, e totalizou 4.517 registros. Entretanto, a atividade econômica com maior número de aberturas de empresas em janeiro foi do setor comércio com 676 empresas que possuem como atividade principal o CNAE comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Para a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, o saldo de empresas abertas é positivo, considerando o número de fechamentos no mesmo período.

Iniciamos o ano com mais de 8 mil empresas abertas, que se compararmos com o número de fechamentos, temos um saldo de 591 empresas. Acreditamos que a facilidade para abrir um negócio hoje, após várias ações de simplificação de procedimentos e a possibilidade de realizar a abertura de empresa pela internet, tenha impulsionado o cenário positivo.

Municípios

A cidade de Caucaia foi destaque entre os municípios de todo o estado, com exceção da capital, com o maior número de abertura de empresas com 353 registros em janeiro deste ano. Já na capital cearense foram contabilizadas 3.874 novas empresas no mesmo período.