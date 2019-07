Mais de R$ 3 milhões serão investidos em quadras poliesportivas em Caucaia

Quinze escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Caucaia serão contempladas com a conclusão das obras de construção de quadras poliesportivas. Ao todo serão investidos cerca de R$ 3,5 milhões, beneficiando 6.692 alunos da rede municipal de ensino em unidades escolares localizadas na Jurema, Sede, Praia, BR-020 e Garrote. Os recursos são parte da Prefeitura e parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A E.E.I.E.F Iná Arruda será uma das unidades escolares contempladas. Para a diretora Joana Lúcia de Araújo, “a realização dessa obra é um sonho a ser realizado, tanto para alunos e professores, quanto para a comunidade do Itambé I, que poderá usufruir do espaço para a realização de práticas esportivas”.

Joana destaca ainda que a escola atende mais de 700 crianças com idade entre 4 e 10 anos, “o que torna a necessidade de uma boa quadra ainda maior, já que são crianças com muita energia e poderemos desenvolver diversas atividades dirigidas a elas”.

Para a Secretária de Educação, professora Camila Bezerra,

“retomar a construção dessas obras é mais uma demonstração do quanto a gestão está comprometida com a melhoria da educação no município, tendo em vista que a prática esportiva é essencial para o desenvolvimento dos alunos”.