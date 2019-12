Mais de seis mil cearenses serão beneficiados com 7º lote de restituição da Receita Federal

A partir da próxima segunda-feira (9), estará disponível a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2019. O lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Ao todo, serão pagos R$ 14,8 milhões a 6.447 cearenses. O crédito bancário para 320.606 contribuintes será realizado no dia 16 de dezembro

Do total de declarações, 4.761 são de imposto de renda da pessoa física entregues em 2019. Já 1.686 declarações foram entregues entre 2018 e 2011.

É importante lembrar que a restituição fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, no formulário eletrônico ou diretamente no atendimento virtual.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento