Mais de seis milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto de Fortaleza em 2019

A movimentação de no Aeroporto Internacional de Fortaleza foi intensa. De janeiro a novembro deste ano mais de 6,5 milhões de passageiros passaram pelo terminal aéreo. O número representa alta de 9,9% na comparação com igual período de 2018. As informações foram divulgadas pela Fraport AG, empresa que controla a Fraport Brasil, concessionária do terminal.

De acordo com os dados da Fraport AG, o transporte de cargas cresceu 3,2% de janeiro a novembro, registrando movimentação de 43,1 mil toneladas. Em novembro, foi registrada alta de 8,9% com 5,2 mil toneladas de cargas transportadas.

Do outro lado, o Aeroporto de Porto Alegre teve uma redução de 4,4% no número de passageiros em novembro, registrando o tráfego de 708,6 mil pessoas. De janeiro a novembro, a queda no número de passageiros foi de 0,3%, com movimento de mais de 7,5 milhões de viajantes.

Porto Alegre também teve decréscimo de cargas. O relatório aponta uma queda de 10,4% em novembro e de 7% no acumulado do ano.