Mais de um milhão de turistas devem vir ao Ceará nesta alta estação e movimentam a economia

O Ceará deve receber 1,2 milhão de turistas nesta alta estação, que começa agora em dezembro e segue até fevereiro de 2020. O número é 6% maior que o mesmo período do ano passado, quando o Estado recebeu 1,1 milhão de visitantes. A movimentação de turistas deve gerar uma receita de R$ 3,1 bilhões na cadeia turística, incremento de 10% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

Do total de turistas, cerca de 100 mil são estrangeiros, número 6% maior que o de 2018. A pesquisa também apontou que a taxa de ocupação hoteleira deve ficar em 82% no período. “São números muito bons e refletem nosso trabalho na busca por novos voos nacionais e internacionais e também na promoção do Ceará ao longo do ano nos principais mercados emissores de turistas”, analisa o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho.

A movimentação do Aeroporto de Fortaleza deve ser de 2,2 milhões de passageiros, índice 8% maior que o do ano passado. Serão 564 voos extras nesse período vindos de Belém, Natal, São Paulo, Goiânia, Manaus, São Luiz, Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Campinas. No próximo dia 20 de dezembro, terá início também a frequência Madri/Fortaleza pela Air Europa. O voo já está com media de ocupação inicial de 80%.

A chegada dos turistas deve gerar aumento de 15% nos empregos temporários ao longo da orla cearense. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), o Ceará deve gerar 5 mil empregos temporários no setor de serviços nesse período.