Mais esporte e lazer: maior Areninha do Estado será inaugurada nesta quarta-feira

A Prefeitura de Fortaleza inaugura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel), nesta quarta-feira (27), a Areninha Estádio Antony Costa, localizada no bairro Antônio Bezerra (Regional III). Com área total de 13.677,09 m², é considerado o maior equipamento do tipo já inaugurado no Estado. A entrega contará com a presença do prefeito Roberto Cláudio, do secretário do Esporte e Lazer de Fortaleza, Arquimedes Pinheiro, e do governador Camilo Santana. Com a inauguração da Areninha Antony Costa, a Cidade passará a contar com 24 Areninhas, além de 12 Mini Areninhas, entregues ao longo dos cinco anos do projeto.

A obra é mais uma parceria do projeto Juntos por Fortaleza, entre Governo do Estado do Ceará e Prefeitura, para estimular e valorizar ainda mais a convivência social e a formação cidadã. Com o investimento de R$ 1.638.053,55, o espaço conta com campo, arquibancada, mureta e alambrado, além de piso podotátil, nova iluminação e lixeiras. Além de todo passeio do entorno em piso intertravado, rampas de acessibilidade.

Areninhas

O projeto Areninhas está urbanizando e requalificando campos de futebol em bairros com alto índice de vulnerabilidade social. O objetivo é entregar à população equipamentos esportivos de qualidade, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física, ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã.

A Prefeitura de Fortaleza trabalha, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), na construção de mais uma Mini Areninha, no Bonsucesso. A obra do novo equipamento tem conclusão prevista para o segundo semestre deste ano.

24 Areninhas:

Campo do América (Meireles), Thauzer Parente (Quintino Cunha), Genibaú (Campo do Sevilha), Campo do Pici (CSU César Cals), Pirambu, Vila União, Aracapé, Conjunto Ceará (Polo de Lazer), Sítio São João, Barra do Ceará (Campo do Grêmio), Rodolfo Teófilo (Campo do Novo Ideal), Campo do Barroso, Sargento Hermínio, Beira-Rio, José Walter, Parque Dois Irmãos, Conjunto Esperança, Praia do Futuro I (Serviluz), Praia do Futuro II (Caça e Pesca), São Bernardo (Messejana), Planalto Ayrton Senna, Grande Bom Jardim e Vila Betânia (Parangaba), e agora Areninha Antony Costa.

12 Mini Areninhas:

Cristo Redentor, Conjunto Ceará, Morro Santa Terezinha, Castelão, Panamericano, Conjunto Padre Hélio, Guajeru, Bom Jardim, Paupina, Carlito Pamplona, Fonsequinha (Bairro Mundubim) e Edgar Mendes Filho.