Mais facilidade: Sefaz simplifica procedimento para locadoras de veículos

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) facilitou a rotina das locadoras de veículos como parte do projeto de simplificação e desburocratização dos processos tributários. A partir de agora, será automática a renovação do cadastramento anual, procedimento necessário para que as empresas tenham direito à alíquota reduzida do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Além disso, o benefício prevê a redução de 2,5% para 1% do imposto sobre o valor dos veículos de locação. Com a novidade, os representantes dos estabelecimentos de locação de veículos não precisarão mais se deslocar a unidades da Sefaz para dar entrada no pedido.

Com a medida, a Secretaria da Fazenda está trazendo comodidade aos contribuintes, pois não haverá mais a necessidade de uma solicitação formal. A tributação precisa ser uma atividade mais simples e ágil, disse a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba.

Atualmente, 130 estabelecimentos que alugam veículos no Estado são beneficiadas com a alíquota de 1%.