Mais Infância Ceará: Governo realiza planejamento estratégico voltado para crianças em situação de vulnerabilidade

A Vice-Governadoria do Ceará sediou, entre segunda-feira (11) e quarta-feira (13), o planejamento estratégico Mais Infância Ceará, com intuito de garantir o acesso das 48 mil famílias com crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade extrema à atenção integral de qualidade para o seu desenvolvimento pleno.

Estiveram no encontro secretários e técnicos do Governo do Ceará, além de integrantes de entidades parceiras do programa. A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, referência nacional na área da primeira infância, mediou o encontro, que contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela e da primeira-dama Onélia Santana. Os participantes traçaram estratégias para aprimorar o trabalho que vem sendo realizado com as famílias, discutiram as demandas e os desafios para os próximos três anos.

Em sua fala de abertura do encontro, a vice-governadora elogiou o papel do Mais Infância Ceará em “coordenar e gerar mais corresponsabilidade” nas ações para a infância. Ela também destacou a presença dos secretários na reunião. “

É importante sempre refletir, buscar alternativas e focar em resultados para as ações do programa. A oficina foi um momento de muito aprendizado. Agradeço à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, à professora Izolda, aos secretários e técnicos que contribuíram para aprimorar o trabalho que vem sendo feito com as crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso Estado, destacou a primeira-dama do Ceará no encerramento do encontro.

Primeira infância no Ceará

O diretor geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), João Mário, apresentou dados sobre educação, saúde e pobreza no Estado em 2018. Sônia Isoyama Venâncio, coordenadora do projeto Primeira Infância para Adultos Saudáveis (Pipas), apresentou monitoramento de indicadores do desenvolvimento infantil de municípios cearenses.

De acordo com Eduardo Marino, diretor de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, as iniciativas desenvolvidas no Estado chamaram atenção da instituição e foi fundamental para o estabelecimento da parceria. “Vimos que é um estado com necessidade de desenvolvimento em primeira infância, mas que também já tem uma capacidade local instalada, tanto de gestão quando de implementação de oferta dos serviços”, afirmou.

Em busca de soluções

Os gestores e técnicos se debruçaram sobre os indicadores para criar estratégias de integração das políticas voltadas para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Foram discutidas questões como gravidez na adolescência, redução do uso de disciplina punitiva pelos pais, melhoria na habitação familiar, diminuição da mortalidade fetal e neonatal, aumento do número de matrículas em creche e redução de famílias em situação de insegurança alimentar.

Participação

Entre os presentes no encontro estavam os secretários da Cultura, da Educação, da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, da Segurança Pública e Defesa Social, do Desenvolvimento Agrário, da Saúde, da Esporte e Juventude e do Planejamento.

Além da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, que está mediando o encontro, também participaram das discussões representantes de entidades parceiras do Mais Infância Ceará como o Instituto da Infância (Ifan), o Instituto da Primeira Infância (Iprede) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

Mais Infância Ceará

O Mais Infância Ceará é um programa idealizado pela primeira-dama do Ceará. A iniciativa foi criada em agosto de 2015 para olhar de forma mais dedicada à infância. O programa busca contemplar a complexidade de promover o desenvolvimento infantil, estruturando-se em quatro pilares: Tempo de Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender.

Primeira infância

A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal desenvolve atividades focadas na primeira infância, principalmente para aquelas crianças mais vulneráveis. A instituição busca mobilizar as lideranças, sensibilizar a sociedade, fortalecer as funções dos pais e dos adultos responsáveis pelas crianças e melhorar a qualidade da educação infantil no Brasil.