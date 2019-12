Mais lazer: Terceira edição do Férias na PI é confirmada para janeiro

A Praia de Iracema recebe em janeiro, a terceira edição do “Férias na PI”. Nos três primeiros finais de semana, nos dias 3 e 4, 10 e 11, 17 e 18 de janeiro, grandes nomes da música local e nacional se apresentam nas areias da Praia de Iracema.

Três grandes bandas já estão confirmadas para o evento. No dia 04 de janeiro, a cantora e compositora Céu se apresenta, trazendo seu MPB com samba, hip hop, afrobeat e jazz para Fortaleza. Considerada uma das mais importantes de sua geração, a cantora apresentará o show de lançamento de seu quinto álbum, “APKÁ!”. A artista assina a produção musical do espetáculo juntamente com os músicos Hervé Salters e Pupillo.

No mesmo dia, o rapper Edgar apresenta as músicas do Ultrassom, álbum lançado em setembro de 2018. O artista também teve o produtor Pupillo como parceiro de trabalho.

Já no dia 18, a banda goiana Boogarins entra no circuito das grandes atrações e apresentam o repertório do quarto álbum, Sombrou Dúvida, lançado em maio deste ano.

Além dos shows, o Festival traz uma programação integrada e diversificada com os estabelecimentos do bairro.

O Férias na PI é uma realização do Instituto Iracema e Prefeitura de Fortaleza, e faz parte do plano de ocupação e requalificação do bairro.

A primeira edição do Férias na PI aconteceu em julho de 2018 e reuniu apresentações musicais locais e nacionais. Ao todo mais de dez atrações musicais, entre bandas, cantores e DJs, se apresentaram na Praia de Iracema.

Serviço

Férias na PI

Data: dias 3 e 4, 10 e 11, 17 e 18 de janeiro

Local: Praia de Iracema