Mais Médicos abre vagas remanescentes em 27 municípios do Ceará

O Ministério da Saúde abriu mais um prazo para preencher as vagas remanescentes no Mais Médicos agora com foco nos brasileiros formados no exterior. Ao todo são 600 vagas espalhadas em todo Brasil em áreas com alto risco de vulnerabilidade. Só no Ceará, 27 municípios contam com vagas remanescentes. O prazo para realizar a inscrição acaba nesta quarta-feira (10).

As vagas remanescentes foram abertas para os médicos brasileiros formados no exterior. Esta é a segunda fase do edital publicado em maio deste ano. A primeira fase teve 2.149 vagas para médicos formados em todo o Brasil. Destas, 1.549 vagas foram ocupadas. Segundo o governo, 1.516 novos profissionais já estão atuando em mais de 800 cidades brasileiras.