Mais Médicos: inscrições para segunda fase do programa começam a partir de hoje

As inscrições para a 2ª fase do edital do Programa Mais Médicos, destinada a brasileiros formados no exterior, começam a partir desta segunda-feira (8) e seguem até o dia 12 de julho. Os profissionais interessados em aderir ao programa devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, através do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP).

O Ministério da Saúde divulgou uma lista com a situação dos municípios de todo país. De acordo com os dados, das 184 cidades do Ceará, 142 estão em situação crítica. Cerca de 77% dos municípios cearenses estão em situação de extrema pobreza, perfil priorizado pelo programa Mais Médicos.

Quanto aos médicos que tiveram as inscrições concluídas na 1ª fase do edital, o prazo para se apresentarem nas cidades escolhidas terminou no dia 28 de junho.

Os municípios contemplados neste edital do Mais Médicos são de áreas historicamente com maiores dificuldades de acesso. As pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil terão um reforço na assistência à Atenção Primária pelo Programa Mais Médicos a partir deste mês. Até o momento, 1.481 profissionais brasileiros já começaram a atuar nas unidades de saúde.