Mais Médicos: profissionais têm até hoje para se apresentar nos municípios

O prazo para que os profissionais do Programa Mais Médicos se apresentem nos municípios para os quais foram selecionados encerra nesta sexta-feira (28). Mais de mil locais brasileiros e dez Distritos Sanitários Especiais Indígenas recebem reforço nas unidades de saúde.

Ao todo serão 1.975 profissionais selecionados durante o 18º ciclo do programa. Segundo o Ministério da Saúde, o reforço beneficiará mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil. Algumas delas com histórica dificuldade de acesso, caso de localidades ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas.

Os municípios cearenses que receberão a maior quantidade de médicos por localidade serão Caucaia, com 21 vagas, Sobral, com 12 vagas preenchidas e Pentecoste com 11.