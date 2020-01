Mais Nutrição distribuiu 185 toneladas de alimentos e beneficiou 14 mil pessoas

Inaugurada em junho de 2019 na Ceasa-CE em Maracanaú, a Fábrica de Polpas e Sopas do Programa Mais Nutrição reduz o desperdício de alimentos e proporciona a segurança alimentar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O programa beneficia instituições de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú e já realizou doações para 75 instituições dos três municípios, beneficiando 14.287 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Desde sua inauguração até o mês de janeiro deste ano, foram distribuídos para as entidades 185.307 kg de produtos e mix desidratados. O projeto faz parte do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana.

O Mais Nutrição tem como objetivo o combate ao desperdício de alimentos, aproveitando frutas e legumes em boas condições de consumo, mas que não apresentam condições para serem comercializados.

Além da Ceasa-CE, o Programa Mais Nutrição conta também com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Instituto Agropolos do Ceará, Associação dos Permissionários da Ceasa (Assucece) e grupo M. Dias Branco.