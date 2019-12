Mais oportunidade: convênio com municípios deve gerar 1.315 empregos no semiárido cearense

Mais cinco municípios cearenses serão beneficiados com a geração de novos empregos e renda para a população. O Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), assinou, na tarde desta terça-feira (17), cinco convênios para a construção de galpões industriais nos municípios de Boa Viagem, Pentecoste, Irauçuba, Icó e Umirim.

De acordo com o presidente da Adece, Eduardo Neves, R$ 10,7 milhões serão investidos pela Agência nas obras. No município de Boa Viagem, um galpão de mil metros quadrados abrigará uma fábrica de calçados e a empresa prevê a geração de 150 empregos diretos com um investimento de R$ 525 mil.

Já em Pentecoste, o galpão industrial a ser construído pela Adece receberá outra indústria calçadista com investimento de R$ 2 milhões e a criação de 300 empregos diretos.

A indústria que será implantada em Irauçuba prevê a geração de 100 empregos na fase inicial, 450 após 12 meses de funcionamento e 800 oportunidades de trabalho formais depois de 24 meses. O aporte total da empresa será de R$ 25 milhões na construção da fábrica.

Já em Icoó, a empresa de produtos médicos hospitalares que será realizada pela Adece pretende investir R$ 20,5 milhões, e gerar 65 empregos diretos inicialmente, chegando a 165 postos de trabalho na fase de expansão. Em Umirim, a construção de dois galpões que irão atuar como fabricante de peças e acessórios para veículos devem gerar 300 empregos diretos, com investimento de R$ 6 milhões.

A assinatura aconteceu no Palácio da Abolição e contou com as presenças do assessor de Relações Institucionais do Governo do Ceará, Nelson Martins, o secretário Chefe da Casa Civil, Élcio Batista, do presidente da Adece, Eduardo Neves, dos prefeitos de Boa Viagem, Aline Vieira, Icó, Ana Laís Peixoto, Irauçuba, Geraldina Braga, Pentecoste, João Bosco Pessoa, e Umirim, Felipe Uchoa.