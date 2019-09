Mais oportunidades de emprego: Ceará registra mais de 4,5 mil empregos gerados em agosto

Com destaque para o setor de serviços, o Ceará fechou o mês de agosto com um saldo positivo de 4.525 empregos formais gerados. Os dados fazem parte do boletim divulgado pelo Ministério da Economia referente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira (25). O número é resultado diferença entre 35.339 vagas criadas no mês contra 30.814 oportunidades de trabalho encerradas. O setor de serviços terminou o mês de agosto com 1.612 empregos criados.