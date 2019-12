Mais praticidade: tecnologia agiliza julgamento de processos em todo o Ceará

A tecnologia trouxe vantagens no julgamento dos processos em tramitação no Judiciário em todo o Ceará. A videoconferência, por exemplo, em funcionamento em todas as comarcas do Estado para a realização de audiências, trouxe agilidade no andamento processual, comodidade às partes e economia de recursos. A medida reduz o tempo das sessões e evita deslocamentos longos dos usuários da Justiça e também de juízes e promotores.

A quantidade de atos processuais e audiências por videoconferência só aumenta no Estado. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), até novembro deste ano, o número já somava 3.714 audiências, o que representa economia de mais de R$ 3 milhões aos cofres públicos.

De acordo com a secretária de Tecnologia da Informação do TJCE, Denise Norões, o Tribunal possui equipamentos e um sistema que possibilita a realização de videoconferências em todas as comarcas do Ceará.