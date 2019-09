Mais preocupação no Ceará: estado vizinho, Pernambuco, registra primeira morte por sarampo desde 2013

Um bebê de sete meses morreu por sarampo em Taquaritinha do Norte, interior de Pernambuco, estado distante cerca de 640 km do Ceará. A morte ocorreu no dia 17 de agosto, mas a causa só foi confirmada nesta segunda-feira (02), após a realização de análises laboratoriais. É o primeiro registro de óbito por sarampo no estado desde 2013, segundo informações do Ministério da Saúde. A morte traz um alerta para os municípios cearenses, principalmente para região do Cariri que faz fronteira com o estado de Pernambuco.

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco registra 13 casos confirmados este ano e outros 296 em investigação. Em todo Brasil, são 2.331 casos da doença nos últimos três meses.

Com o surto do sarampo em todo país, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de quase 19 milhões de doses de vacina contra a doença. O governo tem intensificado a imunização com foco em crianças de até 1 ano e adultos jovens.

Como é de fácil transmissão, é preciso ficar atento aos riscos da doença. A única forma de prevenir o sarampo é por meio da vacina. Os primeiros sintomas são febre, tosse, coriza, como se fosse um resfriado comum. Além disso, o paciente pode ter perda de apetite e apresentar conjuntivite, com olhos vermelhos e lacrimejantes, além de manchas vermelhas na pele.

Casos no Ceará

No Ceará, de acordo com a Secretaria da Saúde, neste ano, foram notificados 98 casos suspeitos, mas 88 foram descartados, 9 seguem em investigação e apenas um caso foi confirmado até o momento.