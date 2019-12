Mais saúde: gestores empossados vão reforçar o atendimento em cinco municípios no Ceará

Os 14 profissionais selecionados pelo Governo do Ceará, através do Programa Atração de Talentos, para atuarem nos cargos de liderança dentro da estrutura da Secretaria da Saúde foram empossados pelo governador Camilo Santana, nesta segunda-feira (9), no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Os selecionados vão atuar nos municípios de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte, atendendo a todas as regiões de saúde do Ceará.

De acordo com Camilo Santana, o objetivo da seleção no modelo adotado foi garantir profissionais cada vez mais capacitados e preparados para os desafios da gestão pública.

A gente aderiu a um programa de gestão de pessoas que procurou identificar as melhores experiências no mundo na gestão de pessoas no serviço público. A partir daí a gente vinha discutindo a metodologia e resolvemos fazer a primeira seleção piloto na Secretaria de Saúde, dentro da Plataforma de Modernização. A gente colocou cargos de liderança em uma seleção bem rigorosa para cumprir essas missões e funções que foram definidas, explicou o governador.

O Programa Atração de Talentos está dentro das ações planejadas pela Plataforma de Modernização da Saúde, lançada em agosto deste ano pelo Governo do Ceará. A seleção foi feita em parceria com Aliança, iniciativa que reúne organizações do terceiro setor, formada pela Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org. A parceria não envolve transferência de recursos financeiros e foi firmada por meio de Acordo de Cooperação Técnica. A Aliança tem projetos que promovem o aprimoramento da gestão pública. O programa conta ainda com o apoio do Instituto Publix como parceiro técnico. A organização é especializada em desenvolver conhecimentos inovadores em gestão.

O trabalho que vem sendo realizado pelo Governo do Ceará foi importante na hora de Fundação Lemann escolher seu parceiro, de acordo com Weber Sutti, diretor de Projetos da instituição. “A gente começou esse trabalho olhando muito para o Ceará, que é uma referência de gestão pública. O Ceará foi uma inspiração que a gente trouxe para vários outros estados. Poder estar aqui hoje e ver esse avanço, pensando o quanto a gente pode de fato cada vez mais melhorar a gestão pública garantindo serviços de qualidade para a população, é sinal de esperança e passos que a gente dá cada vez mais no sentido de uma administração púbica moderna, eficiente, que busca cada vez mais o respeito e a entrega aos cidadãos”, explicou o representante da fundação.