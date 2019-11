Mais segurança: Ceará registra queda de 64% nos roubos de cargas

O reforço na segurança pública reflete na redução de crimes em todo Estado. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) registrou uma diminuição de 64% nos roubos de cargas, no acumulado do ano, em todo o território cearense.

Em 2019, durante os dez meses do ano, foram 80 crimes. Já em 2018, nesse mesmo período, foram 224 casos, de acordo com informações copiladas pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O Estado do Ceará vem se destacando pelo uso da tecnologia e do fortalecimento dos procedimentos junto aos trabalhos policiais. Com o envolvimento das investigações da DRFVC (Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas) e o aprimoramento da pronta-resposta da Polícia Militar, através da plataforma Spia (Sistema Policial Indicativo de Abordagem), a Segurança deu esse grande salto na melhoria dos índices que se referem aos roubos de cargas, que por sua vez, reduzem os valores dos fretes e impactam nos valores das mercadorias que chegam aos consumidores finais, pontuou Aloísio Lira, superintendente de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública.

Só em outubro, a queda nos roubos foi de 67%, indo de 15 para cinco casos. O mês de setembro apresentou uma redução de 60%, indo de 20 crimes desse tipo, em 2018, para oito, em 2019. De todos os meses deste ano, março foi o período com a maior queda, indo de 26 ocorrências para cinco, o que equivale a uma redução de 81%.

De acordo com o superintendente de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, Aloísio Lira, esses números são mais um reflexo da construção de políticas desenvolvidas pelo Governo do Ceará, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Rodoviária Federal e a Universidade Federal do Ceará, que atuam para construir soluções inovadoras para o Estado.