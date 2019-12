Mais segurança: Polícia Militar lança operação “Alta Estação”

Para garantir mais segurança para os cearenses e turistas que estarão no Ceará durante o período de alta estação, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) lançou, na manhã desta sexta-feira (06), a Operação Alta Estação 2019/2020, com explanação do plano de ações feita pelo coordenador geral de Operações, coronel George Benicio.

A operação, que segue até 3 de fevereiro de 2020, contará com o emprego de 20.768 policiais militares para reforçar o policiamento ostensivo, bem como, prevenir o cometimento de delitos nos principais locais de visitação turística de Fortaleza e interior do estado.

Diversas modalidades de policiamento serão empregadas, a exemplo do ciclo e motopatrulhamento, policiamento a pé, do regimento de polícia montada, além de contar com o apoio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e das aeronaves da coordenadoria de operações aéreas (Ciopaer).